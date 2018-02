Aspem, il ritiro degli ingombranti è diventato a pagamento

E’ una notizia da sapere, prima di ritrovarsi nella necessità di smaltire un rifiuto ingombrante nella città di Varese: dal 1 febbraio 2018 i residenti “domestici” del Comune di Varese che siano impossibilitati a portare i rifiuti ingombranti al centro di raccolta di via dell’Ecologia, dovranno pagare un costo per fare richiesta del servizio di ritiro a domicilio di materiale ingombrante.

Si tratta di 42,70 euro IVA compresa per un volume equivalente a 4 metri cubi o per un massimo di 10 pezzi e di 85,40 euro (IVA compresa), per un volume superiore a 4 metri cubi o a 10 pezzi e fino a un massimo di 8 metri cubi o 20 pezzi, con pagamento anticipato.

Un cambio di passo notevole rispetto agli anni precedenti, in cui il servizio era compreso nella tariffa pagata annualmente, anche se ci avevano piu volte segnalato problemi, soprattutto riguardo la tempistica di raccolta.

PERCHE’ SI PAGA? LA RISPOSTA DI ASPEM

«La decisione di rendere la prestazione a pagamento si basa sul principio che il costo deve essere sostenuto da chi ne usufruisce e non distribuito sugli altri contribuenti. Diventando a pagamento, è chiaro che il costo di questa prestazione non graverà più sull’importo complessivo del servizio di igiene urbana. » è stata la spiegazione di Aspem.

I primi effetti potrebbero già sentirsi nelle prossime tariffe, gli avvisi di pagamento sono in distribuzione in questi giorni.