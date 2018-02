Assaggiatore di cioccolato, Milka e Oreo cercano persone da assumere a tempo indeterminato

Cerchi un lavoro part-time? Hai interessi nel cibo? Vuoi far parte dello sviluppo di nuovi prodotti? Allora questo è il ruolo che fa per te.

Si apre così un annuncio per il ruolo di “assaggiatore di cioccolato” pubblicato sul sito di Mondelez International, la società che possiede marchi come Oreo e Milka. Il posto di lavoro è disponibile nella cittadina di Reading, ed ovest di Londra, nel sito di ricerca e sviluppo dell’azienda.

Un lavoro vero -si parla di assunzione a tempo indeterminato e paga da circa 10 euro l’ora- che non è rivolto solo ai professionisti del settore. “Nessuna esperienza è richiesta -si legge nell’annuncio- e sarà organizzato un corso completo per sviluppare le papille gustative e il vocabolario specifico per comunicare le tue opinioni”. Il lavoro avverrà in team da una decina di persone e tutto si svolgerà in “specifiche cabine sensoriali e sale discussione”.

Le capacità richieste per il posto di lavoro sono queste:

Una passione per i dolci e papille gustative per il rilevamento

Onestà e obiettività quando si tratta di dare un’opinione

Entusiasmo nel provare prodotti nuovi e originali

Una personalità comunicativa per costruire ottimi rapporti con i membri del tuo panel

Saper articolare con una solida conoscenza della lingua inglese

Chiunque fosse interessato può leggere il bando completo e inviare la propria candidatura cliccando qui.