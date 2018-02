Assegnate le borse di studio intitolate a Sandra Barresi

Nel pomeriggio di lunedì 5 febbraio si è svolto presso l’Archivio di Stato di Milano il convegno “Le carte del sindacato”, in ricordo di Sandra Barresi, responsabile dell’archivio storico della Camera del Lavoro di Varese, prematuramente scomparsa nel 2015. Sandra si è presa cura, per più di 15 anni, con passione e dedizione del riordino del patrimonio storico della Cgil di Varese.

Nell’ambito del convegno, alla presenza dei familiari, si è svolta la premiazione dei vincitori del bando promosso dalla Cgil di Milano e dalla Cgil di Varese, al fine di serbare la sua figura di valente archivista. Al bando per due borse di studio, volte al riordino del materiale archivistico giacente presso le camere del lavoro sopracitate, hanno partecipato 10 candidati per quanto concerne la Camera del Lavoro di Milano e 6 per quanto riguarda la Camera del Lavoro di Varese.

Per la provincia di Varese il vincitore della borsa di studio, a cadenza biennale, è risultato Giovanni Gatti, mentre per la provincia di Milano la borsa di studio è stata assegnata a Silvia Maresca.