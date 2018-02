Associazione Parentesi: nuovo Presidente e tanti appuntamenti in programma

Prosegue con impegno e successo l’attività culturale dell’Associazione Parentesi di Varese. Lo scorso 23 gennaio è stato rinnovato il consiglio direttivo dall’assemblea sei soci riunita presso la sede di Via Uberti 42 a Varese. Veronique Perrard-Monzini è stata nominata all’unanimità Presidente per l’anno 2018.

Il consiglio direttivo è poi composto da Silvio Fratello, Vice-Presidente con delega alle interazioni sul NET; Alberto Lavit Segretario; Vincenzo Patrini, tesoriere con delega alle relazioni con le altre entità culturali di Varese e Provincia; Elena Benzi consigliere con delega alle Relazioni Pubbliche ed ai rapporti coi soci.

Tra i nuovi appuntamenti del consiglio direttivo è stato l’allestimento di tre nuove opere nell’Orto d’Arte di via Bagaini 20 in Varese. Con l’ospitalità della Edil3 immobiliare e con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto, l’Associazione Culturale Parentesi ha portato in città un altro bravo artista, lo scultore Stefano Volpe, classe 66, di Malnate.

Sono quindi in esposizione un grande lavoro in polimero del 2007 dal titolo RADICI NEL CIELO, una maternità in terracotta patinata del 2011 dal titolo L’ABBRACCIO DELL’OLMO e per finire una splendida CROCEFISSA in terracotta e ferro del 1998. Scrive di Volpe Edoardo di Mauro :…..nella sua scultura è presente una curiosa miscellanea tra elementi tratti dalla tradizione espressivo-naturalistica della scultura, che si abbina, in forme inedite, a strutture asciutte e rigorose, tipiche della contemporaneità.

Con Volpe si è giunti alla dodicesima installazione e l’elenco è destinato a crescere.