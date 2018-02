Attori cercasi, l’ICMA avvia i casting per i progetti di fine anno

Nove uomini tra i 18 e i 75 anni, cinque donne tra i 18 e i 30 anni. Per gli studenti del terzo anno dell’Istituto Antonioni che si specializzano in Regia/Filmmaking è tempo di dare un volto alle loro storie.

A questo scopo venerdì 9 e sabato 10 febbraio sono in programma a Villa Calcaterra le selezioni per cercare i protagonisti dei video di diploma -cortometraggi, documentari, puntate pilota di serie, clip commerciali– le cui riprese sono previste tra aprile e maggio. I progetti saranno prodotti dall’Istituto Antonioni con troupes qualificate e l’utilizzo di strumentazioni professionali, e verranno presentati in estate, in occasione dell’esame finale e del Diploma Day. Successivamente i video saranno proposti a festival e rassegne.

Per avanzare la propria candidatura – il casting è aperto sia ad attori professionisti che a non professionisti – è sufficiente inviare una mail all’indirizzo casting2018@istitutoantonioni.it entro il 6 febbraio; la produzione indicherà ora e giorno dell’audizione e invierà, su richiesta, documentazione dettagliata sui progetti.