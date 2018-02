Auto contro un muro, interviene l’elisoccorso

L’elisoccorso è intervenuto in centro a Besozzo, per un incidente in cui è rimasto ferito un 76enne, che è stato poi trasferito in ospedale in codice rosso.

È accaduto intorno alle 16.10, nella centrale via Monfrini vicino a via Regina Piniroli (nella foto, generica). La persona alla guida con molta probabilità si è sentita male, non ha sterzato in corrispondenza della curva ed è andata contro un portone di un immobile attualmente non utilizzato.

Sul psoto sono intervenuti la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco, il 118 con ambulanza ed elicottero. Il personale elitrasportato è stato calato con verricello all’interno del vicino parco del Comune (il mezzo aereo è poi atterrato al campo sportivo).