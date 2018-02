Tutte le indicazioni aggiornate sui lavori previsti in autostrada A8 Milano-Gallarate-Varese autolaghi



(ultimo aggiornamento: venerdì 2 febbraio 2018)

Limitazioni superstrada 336 autostrada A8-Malpensa

Anas comunica che, per consentire i lavori di sostituzione della segnaletica verticale e delle barriere di sicurezza, dal 5 febbraio al 28 febbraio 2018 sulla strada statale 336 “dell’Aereoporto della Malpensa” sarà istituito il restringimento delle carreggiate in direzione A4 e A8 mediante la chiusura della corsia di marcia nel tratto compreso tra il km 0,000 e il km 10,750, in tratti saltuari e per una lunghezza massima non superiore ai 300 metri.

Le limitazioni, che interesseranno i territori comunali di Olgiate Olona, Busto Arsizio, Gallarate, Cardano al Campo, Casorate Sempione e Somma Lombardo, nella provincia di Varese, saranno istituite nel solo orario notturno compreso tra le ore 21,30 e le ore 5,30.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Sesto Calende-Vergiate.

Superstrada 336 da A8 per Malpensa e A4: lavori previsti

Nuova serie di lavori notturni in superstrada 336, da dicembre 2017 fino ad aprile 2018: è raccomandata la prudenza, perché sono previsti restringimenti in galleria. Qui tutte le info