Avramovic, che esordio: la sua tripla fa vincere la Serbia

C’era attesa anche a Varese per l’esordio di Aleksa Avramovic con la maglia della sua nazionale, la Serbia. La giovane guardia della Openjobmetis ha disputato ieri – domenica 25 – la prima partita con la selezione maggiore del suo Paese e ha onorato la scelta del c.t. Djordjevic nel migliore dei modi.

Galleria fotografica Avramovic, esordio in Nazionale 4 di 4

Avramovic infatti ha deciso il match di Schwechat contro i padroni di casa dell’Austria, capaci di tenere (contro pronostico) in scacco i serbi per tutti i 40′ di gioco. Avanti di due punti a 24″ dalla fine, gli austriaci sono però stati trafitti da una tripla clamorosa del giocatore varesino che ha così concretizzato l’ultimo sorpasso e fissato il punteggio sull’81-82. L’Austria ha poi avuto un paio di occasioni per conquistare il successo ma gli ultimi due tiri sono stati falliti.

Il tabellino conclusivo di Avramovic parla, tra l’altro, di una doppia cifra: 13 punti per l’esterno della Openjobmetis con 3/7 da 2, 1/2 da 3, 4/6 ai liberi, 2 rimbalzi e ben 5 assist in 17’32” di utilizzo. La vittoria in Austria consente alla Serbia di restare al secondo posto nel Gruppo G alle spalle della Germania, che aveva vinto nei giorni scorsi lo scontro diretto.

Nel video sottostante diffuso dalla FIBA gli highlights della partita: il canestro decisivo dal minuto 1’15” circa.

ITALIA IN CAMPO

Torna invece in campo oggi (lunedì 26) l’Italia di Meo Sacchetti, impegnata dalle ore 18 a Cluj contro la Romania. Gli azzurri sono in testa al girone con 3 vittorie (l’ultima venerdì scorso sull’Olanda) e 0 sconfitte: passare anche in Romania vorrebbe dire garantirsi in anticipo la qualificazione – comunque molto vicina – alla seconda fase. Per Sacchetti confermati 11/12 della squadra: unico avvicendamento l’ingresso di Polonara al posto di Gaspardo.