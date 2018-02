Azzurri pronti alle Olimpiadi Invernali

E’ tutto pronto per le Olimpiadi Invernali di Pyeongchang, in Corea del Sud . La cerimonia di apertura è prevista per venerdì 9 febbraio allo Stadio Olimpico di Daegwallyeong, quando in Italia sarà più o meno mezzogiorno.

I Giochi Olimpici Invernali dureranno complessivamente 19 giorni e termineranno il 25 febbraio.

Gli atleti saranno impegnati in 15 discipline che prevedono 102 gare: saranno assegnate 50 medaglie d’oro maschili, 44 femminili e 8 miste. L’Italia si presenta con 121 atleti più 2 riserve. (qui tutti gli atleti italiani)



Sul sito ufficiale dei Giochi Olimpici 2018 il calendario con tutte le gare

Gli Azzurri sono partiti questa mattina da Malpensa.