I bambini della materna incontrano il Pin Girometta

Una bella sorpresa per i bambini della scuola dell’infanzia “Dalla Chiesa” di Varese, che questa mattina hanno avuto a scuola il Pin Girometta in persona.

Nel corso di questo anno scolastico, nell’ambito del progetto didattico “A piccoli passi scopro la mia città”, i bambini hanno conosciuto alcune tradizioni varesine come il falò di Sant’Antonio alla Motta e la Gioebia. Per completare la “formazione” non poteva mancare la figura della tipica maschera del Pin Girometta.

Dopo svariate ricerche su fonti locali, i bambini sono arrivati a conoscere e rappresentare graficamente la figura del Pin e le sue Giromette. Questa mattina la sorpresa: a scuola, in carne ed ossa, è arrivato il Pin!

I bambini si sono stretti in un grande abbraccio attorno a lui che con molta enfasi e partecipazione ha raccontato la sua storia. «Pin – racconta Saverio Cuda – ha spiegato ai bambini che la Famiglia Bosina lo ha scelto come maschera cittadina nel lontano 1956 ripensando ad un personaggio che a quei tempi girava per le case della provincia vendendo o barattando articoli di merceria. Ha mostrato poi ai piccoli spettatori la vera ed originale “girometta” che si era soliti andare a prendere al Sacro Monte e dopo averla fatta benedire al Santuario, si portava nelle case e la si riponeva sul “cifun” oppure sul “camin” e per tutto l’anno garantiva prosperità e protezione contro le avversità».

Grande interesse ed entusiasmo da parte di tutti i bambini, specialmente quando hanno potuto interagire con il Pin, come quando ha spiegato loro il suo vestito tutto a colori: il verde dei giardini varesini, il blu dei sette laghi, il bianco e il rosso del vessillo varesino, il marrone dei boschi autunnali con i relativi frutti.

Il Pin in chiusura dell’incontro si è raccontato, recitando una bella poesia nel tipico dialetto varesino.