Banco Bpm, alle Manara arriva la Florentia dei tanti ex

Si tufferà nuovamente in vasca domani – sabato 24 febbraio – la Pallanuoto Banco BPM Sport Management che, alle ore 18.00, ospiterà alle Piscine Manara di Busto Arsizio la Rari Nantes Florentia (Mastini già vittoriosi 13-8 a Firenze nel match d’andata).

Quella contro la squadra degli ex Andrea Razzi (l’anno scorso capitano della compagine bustocca), Giacomo Bini, Andrea Di Fulvio e Francesco Coppoli (che domani saranno celebrati prima dell’inizio della gara) sarà la prima sfida all’interno di due settimane di fuoco: domani il match con il Florentia, mercoledì 28 febbraio la sfida di ritorno della semifinale di Len Euro Cup contro il CN Marsiglia (Piscine Manara – ore 19.30), prima del viaggio verso Bari dove nel prossimo weekend (3-4 marzo) si disputeranno le Final Four di Coppa Italia. Il 7 marzo poi il match casalingo contro i Campioni d’Italia della Pro Recco.

Sergio Tosi (Presidente Pallanuoto Banco BPM Sport Management): “Sentiamo parecchio questa partita perché di fronte avremo il nostro capitano storico Andrea Razzi e altri tre ragazzi che hanno fatto parte della nostra famiglia. Domani la squadra dovrà tenere alta l’intensità, perché domani inizierà per noi un vero e proprio tour de force con Marsiglia, Coppa Italia e Recco in casa. Le vacanze sono finite e adesso arrivano gli esami seri. Fino ad ora ci siamo preparati, ma siamo arrivati alla resa dei conti su tutto e dobbiamo tirare le somme. I ragazzi dovranno starci con la testa, perché da adesso tutte le partite saranno impegnative e già da domani dovremo entrare in questo contesto mentale”.

Marco Baldineti (Allenatore Pallanuoto Banco BPM Sport Management): “E’ una sfida particolare proprio perché contro di noi ci saranno tanti ex tra i quali Andrea Razzi che è stato con noi fin dalla serie B, che era il nostro capitano e che è un Mastino di lunga data. Sono legato anche altri tre ragazzi, perché sono tutti stati splendidi in questi anni e auguro a tutti e quattro ogni bene possibile. Per noi domani inizieranno due settimane molto impegnative e quella contro il Florentia sarà la prima di un ciclo tremendo con Marsiglia, la Final Four di Coppa Italia e poi le partite in campionato contro Pro Recco e Lazio. Diciamo che quelle dell’inizio e della fine sono un po’ più abbordabili rispetto a quelle in centro. Noi dovremo essere bravi a tenere alta la concentrazione in tutte queste sfide”.

