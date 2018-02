Banco Bpm, c’è una finale da conquistare

Una partita per fare la storia, o per lo meno per scrivere una pagina importante di un libro che si può completare nella maniera più bella. Mercoledì sera – 28 febbraio, ore 19,30 – la Banco Bpm Sport Management scende in vasca a Busto Arsizio contro i francesi del Marsiglia nella semifinale di ritorno di Len Euro Cup, la seconda competizione europea per club, e ha la possibilità di conquistare la finalissima.

All’andata i “Mastini” bustocchi hanno infatti vinto fuori casa con il punteggio di 9-11 e partono così in vantaggio sui transalpini, anche se il margine di sole due reti è troppo ristretto per prendere sotto gamba l’appuntamento.

«Queste sono sempre partite complicate e difficili, con episodi che possono andare a incidere in maniera forte sulla gara – avvisa dall’alto della sua esperienza coach Marco “Gu” Baldineti – In una partita da dentro o fuori ci sono molte variabili da tenere in considerazione, specie se si affronta un avversario forte e ricco di bravi giocatori. Noi dovremo essere altrettanto bravi a cancellare dalla testa il risultato dell’andata e cercare di vincere la partita. Abbiamo attraversato un periodo particolare nel quale ci siamo allenati a ranghi ridotti per via delle tante convocazioni con le nazionali, quindi arriviamo all’appuntamento con qualche giocatore stressato e altri che hanno disputato solo una o due partite in un mese. Però sono convinto che i miei giocatori avranno la maturità e la capacità di calarsi nel ruolo».

La partita delle “Manara” sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Sportitalia, ma è chiaro che la Sport Management vuole anche fare leva sul pubblico presente in piscina. Qualche biglietto è ancora disponibile (QUI) per una serata che potrebbe portare la squadra mastina alla prima finale europea della propria storia.

Ad attendere la vincente tra Banco Bpm e Marsiglia ci sarà probabilmente l’FTC Budapest, capace di vincere 13-9 all’andata nel derby ungherese con il Miskolci Vlc. Ma la sfida a una delle magiare potrà iniziare solo dopo l’eliminazione dei francesi: serve la massima concentrazione per centrare l’obiettivo.