Il Banco farmaceutico quest’anno… raddoppia

La giornata del Banco Farmaceutico quest’anno a Vedano Olona raddoppia.

Per la prima volta, infatti, saranno due le farmacie in campo per la raccolta solidale di farmaci da donare a famiglie e persone bisognose, dal momento che oltre alla storica Farmacia Rossi di piazza San Rocco, è stata recentemente inaugurata in paese la seconda farmacia, in via Marconi.

L’appuntamento è per sabato 10 febbraio, con i seguenti orari:

Farmacia Rossi: dalle 8.30 alle 19.30 (apertura straordinaria)

Farmacia di Via Marconi: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00.

Anche a Vedano Olona, come in migliaia di farmacie, saranno raccolti medicinali da banco da donare a più di 1.700 enti assistenziali che si prendono cura dei poveri.

L’anno scorso, grazie all’impegno di oltre 14.000 volontari e al coinvolgimento di 3.851 farmacie il Banco Farmaceutico ha consegnato agli enti più di 375mila farmaci, permettendo di curare circa 578mila persone indigenti.