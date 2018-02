Bandits battuti in casa: addio alle speranze playoff

Si chiudono sulla pista di casa le speranze playoff dei Bandits Varese. Chiamati a giocarsi il tutto per tutto in casa contro l’Alleghe, i gialloneri si schiantano di fronte alle Civette: 4-0 il risultato finale per gli ospiti che mettono così fine alla rincorsa della squadra di John Cacciatore.

Il Varese si è presentato all’appuntamento senza alcuni giocatori (i Pietro Borghi, Cesarini e Pirro; ha giocato invece Francesco Borghi) e non ha approfittato di un primo periodo in cui l’Alleghe è stato colpito da penalità a ripetizione. Chiuso a reti bianche il drittel d’apertura, i biancorossi hanno “girato” il match nel terzo centrale nonostante un rigore neutralizzato da Bertin: le reti di Veggiato alla mezz’ora e di De Val – in superiorità – a meno di un minuto dal 40′ hanno indirizzato i tre punti in direzione del Veneto.

Poi, nell’ultimo parziale, Veggiato è andato a segno addirittura in shorthand in occasione dello 0-3: la mazzata definitiva per i gialloneri che poi hanno subito il poker con Martini, con le Civette in superiorità numerica a spegnere le residue speranze. Per la serata e per i playoff. Vedremo se Teruggia e soci riusciranno almeno a risuperare il Como, che è tornato davanti in questo turno.

Bandits Varese – Alleghe Hockey 0-4 (0-0; 0-2; 0-2)

Marcatori: 29.16 Veggiato (A – De Toni, De Val), 39.03 De Val (A – Veggiato, Lorenzi); 46.53 Veggiato (A – De Val), 52.56 Martini (A – Lorenzi).

Varese: Bertin (Broggi); Rigoni, Cortenova, F. Borghi, Papalillo, Barban, E. Mazzacane; Andreoni, Teruggia, Privitera, Di Vincenzo, M. Mazzacane, Sorrenti, Odoni, Rizzo, Malacarne, Merzario, L. Mandelli, R. Mandelli, Bazzaco. All. Cacciatore.

Arbitri: Lottaroli e Volcan (Bassani e Brambilla)

Note. Penalità: V 22′, A 28′. Spettatori: 203.