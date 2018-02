Bandits, congedo con sconfitta

Si chiude senza un ultimo sorriso la prima stagione dei Bandits Varese, nati dopo l’unificazione tra Mastini e Killer Bees: i gialloneri, senza più possibilità di accedere ai playoff di Italian Hockey League, perdono in casa 2-6 contro l’Ora, squadra tradizionalmente ostica per i varesini.

Ancora una volta le Rane altoatesine hanno portato a casa i tre punti da via Albani, segnando ben quattro reti (con quattro diversi marcatori) nella seconda metà del primo drittel e indirizzando così fin da subito la contesa. I Bandits sono andati a segno per la prima volta (con Rizzo, imbeccato da Erik Mazzacane e Papalillo) sul finire del secondo periodo, dopo che l’Ora si era portato sullo 0-5 con Walter. Privitera ha poi momentaneamente accorciato al 48′, ma l’Ora si è preso la scena di nuovo con la marcatura del definitivo 2-6.

La stagione dei Bandits si è chiusa così al quarto posto del relegation round, il decimo complessivo in IHL, non senza qualche rammarico. La squadra di Cacciatore è stata autrice di una prima parte di stagione a tutta birra, in cui i gialloneri hanno ottenuto anche risultati inattesi. Poi il lungo black out del girone di ritorno che ha spedito il Varese al relegation round e ha minato le possibilità di playoff. La seconda fase, altalenante, ha permesso ai Bandits di tornare in corsa ma sarebbe servito un percorso perfetto per entrare tra le prime due “ripescate”, e ciò non è avvenuto.

Bandits Varese- ASC Auer Ora 2-6

(0-4, 1-1, 1-1) Marcatori: 12’47” Prantl (Gamper, Girardi), 14’15” Calovi (Ghizzo, Tschoell), 15’32” Zelger (Simonazzi, Walter), 18’05” Pedrini (Walter, Oberrauch), 26’08” Walter (Tschoell), 37’26” Rizzo (Mazzacane E., Papalillo), 48’15” Privitera (Borghi F., Sorrenti), 55’40” Decarli (Walter, Negri).

Varese: Bertin (Broggi); Borghi F., Cesarini, Papalillo, Mazzacane E., Cortenova; Malacarne, Rizzo, Borghi P., Di Vincenzo, Sorrenti, Privitera, Andreoni, Teruggia, Odoni, Merzario, Mandelli L., Mandelli R. All. Cacciatore.

Arbitri: Bagozza e Lazzeri (Oderda e Vignolo)

Note. Penalità: V 47′, O 14′. Spettatori: 100.

Relegation Round – Classifica finale

Ora 32; Alleghe 29; Como 23; VARESE 21; Chiavenna 18; Feltre 6