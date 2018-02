I Bandits non possono più sbagliare un colpo

Inizia il girone di ritorno del Relegation Round della Italian Hockey League, il mini-campionato che vede impegnate le squadre che nella prima fase del torneo si sono classificate tra la settima e la dodicesima posizione (le prime sei disputano il Master Round e sono già qualificate ai playoff).

Del drappello fanno parte anche i Bandits Varese che sperano ancora di centrare uno dei primi due posti in classifica, quelli che ammettono al tabellone playoff. Per riuscire nell’intento però i gialloneri non possono più sbagliare alcun colpo, a cominciare dalla trasferta di domani – sabato 3 febbraio – a Feltre. I veneti sono in fanalino di coda ma qua e là hanno strappato qualche punto alle rivali e nelle precedenti occasioni hanno fatto soffrire anche la squadra di Cacciatore, quindi non vanno presi sottogamba.

Il programma della giornata prevede uno scontro diretto per la zona alta, quello tra Alleghe e Como, con i lariani che possono riacciuffare le Civette, o in caso contrario, a perdere partita e buona parte di speranze. L’Ora, che ha battuto 6-1 il Varese settimana scorsa, sarà invece a Chiavenna. Ma, come detto, i Bandits devono pensare a se stessi e non hanno alcun margine di errore a Feltre sono obbligatori i tre punti. Si gioca sabato dalle 18,15, arbitri Bagozza e Ceschini, diretta su Radio Village Network.