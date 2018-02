Bandits, serve l’impresa: battere l’Alleghe per sognare i playoff

Ultima chiamata playoff per i Bandits Varese. La squadra giallonera ospita – alle 19,30 di domenica 11 febbraio – l’Alleghe capolista del Relegation Round e squadra migliore di questa seconda fase del campionato, con 17 punti conquistati sui 18 disponibili.

Ma per agganciare una delle prime due posizioni, quelle utili ad andare ai playoff, bisogna passare anche da qualche impresa, e battere le Civette al PalAlbani rientra in questa casistica. Attenzione però: i precedenti stagionali tra le due formazioni sono assolutamente equilibrati, quindi Andreoni e compagni non partono certo battuti. In stagione regolare Varese ha perso di misura e al supplementare all’andata ma vinto al ritorno e ha eliminato i bellunesi in Coppa Italia. Diverso il discorso dell’ultimo confronto diretto, l’andata del Relegation Round ad Alleghe, dove un Varese incompleto è naufragato 7-1 dopo un buon avvio; ma quel match non può essere un paradigma assoluto.

I Bandits arrivano all’incrocio con i biancorossi con qualche problema di formazione, soprattutto nel reparto difensivo dove Cacciatore dovrà fare a meno sia di Francesco Borghi – infortunato – sia di Matteo Cesarini, squalificato dopo la penalità-partita ricevuta contro il Feltre. Domenica non ci sarà neppure l’altro fratello Borghi, Pietro, a sua volta alle prese con un infortunio alla spalla; in attacco out anche Pirro anche se in quel reparto i gialloneri hanno un numero maggiore di soluzioni a disposizione.

Al di là della situazione infortuni però, il Varese è chiamato a gettare il cuore oltre l’ostacolo: una sconfitta significherebbe l’addio definitivo alle speranze playoff, la vittoria manterrebbe comunque i gialloneri in piena corsa pur non essendo sufficiente a dare garanzie di qualificazione. Ma non ci sono alternative: l’Ora in questo turno potrà giocare il jolly del match con il Feltre fanalino di coda mentre il Como, quarto incomodo, sfiderà il Chiavenna in un turno pieno di trabocchetti e in caso di KO non avrà più speranze per i primi due posti. La partita di via Albani sarà arbitrata da Lottaroli e Volcan e raccontata in diretta su Radio Village Network.