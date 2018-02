I Bandits si consolano vincendo un altro derby

In attesa che la matematica escluda ufficialmente i Bandits Varese dai playoff dell’Italian Hockey League, i gialloneri si tolgono la soddisfazione di battere nuovamente il Como in uno dei derby lombardi previsti dal calendario.

Grazie al 2-0 inflitto ai lariani in trasferta, i ragazzi di Cacciatore si riprendono per un punto il terzo posto del cosiddetto “relegation round”, il girone a sei squadre che vede impegnate le squadre della seconda metà della classifica e che mette in palio due posti playoff, quasi certamente appannaggio di Ora e Alleghe, con le “Rane” che hanno battuto le “Civette” (3-0) nello scontro diretto.

A Como, dopo un primo periodo a reti bianche, è stato Rizzo a mettere a segno la rete che ha indirizzato la partita al 34’13”, concludendo un’azione nata da Odoni e Malacarne. I padroni di casa hanno allora cercato a più riprese il pareggio, ma la difesa di Cacciatore e la prontezza di Broggi hanno concesso ai Bandits di mantenere il vantaggio fino alla volata finale. E in situazione di doppia superiorità, con la sirena finale all’orizzonte, è stato proprio Odoni a siglare il definitivo 0-2 che tiene virtualmente accesa la possibilità di andare ai playoff. Ma servirebbero congiunzioni astrali (due vittorie di Varese e due KO dell’Alleghe) difficilmente prevedibili.

HC Como – Bandits Varese 0-2 (0-0; 0-1; 0-1) Marcatori: 34.13 Rizzo (Odoni, Malacarne); 59.32 Odoni (Di Vincenzo)

Varese: Broggi (Bertin); Papalillo, F. Borghi, Rigoni, Cesarini, Cortenova, E. Mazzacane; Andreoni, Teruggia, Privitera, Sorrenti, M. Mazzacane, Di Vincenzo, Odoni, Rizzo, Malacarne, Merzario, L. Mandelli, P. Borghi, R. Mandelli. All. Cacciatore.

Arbitri: Bagozza e Volcan (Brambilla e Bassani).

CLASSIFICA (Rel. Round – 8a giornata)

Ora 29; Alleghe 26; VARESE 21; Como 20; Chiavenna 12; Feltre 3.