Basile-Catellani: contatto. La trattativa per il Varese prosegue

Ci eravamo lasciati nel tardo pomeriggio con QUESTA situazione per quanto riguarda il Varese Calcio, ma in serata alcune cose sono cambiate. La sostanza non cambia più di tanto, nel senso che la giornata di oggi – mercoledì – può essere archiviata con una fumata grigia sul fronte delle trattative sulla società.

Ma l’evoluzione lascia uno spiraglio migliore per quanto riguarda il futuro del club biancorosso, nel senso che all’ora di cena – all’incirca – l’incontro tra le due persone che hanno in mano le sorti del club (il proprietario Paolo Basile e il presidente “incaricato” Sauro Catellani) si sono incontrati faccia a faccia nello studio dell’avvocato Eugenio Piccolo, il legale varesino che da mesi affianca Basile nel tentativo di collocare la società biancorossa.

(Foto in alto: Catellani e Basile a colloquio con il vicesindaco Zanzi)

Un incontro non ancora risolutivo, nel quale Catellani ha parlato a Basile della presenza garantita di un finanziatore solido e serio, e nel quale Basile ha ribadito la volontà di portare a buon fine la trattativa. Quest’ultimo ha anche sottolineato di non essere “fuggito” – come qualcuno lo accusa – nelle ultime settimane quanto di aver voluto lasciare campo alla famiglia Catellani perché la gestione possa proseguire.

Purtroppo al termine dell’incontro non sono ancora arrivate le firme in calce al documento – ne avevamo già parlato lunedì QUI – che completerebbe l’iter del passaggio di consegne, e fino a quando il foglio non sarà sottoscritto non ci saranno né certezze né ufficializzazioni. Però le due parti si sono date appuntamento all’inizio della settimana ventura, quando – ci si augura – ci saranno ulteriori certezze sui due fronti e forse la volontà di chiudere la questione in via definitiva. Ora però la priorità diventa quella di riattivare la fornitura dell’acqua al “Franco Ossola”: domenica si gioca (c’è Varese-Oltrepovoghera) e lo stadio dev’essere fruibile.