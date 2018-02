Bastardino sbranato da American Staffordshire, l’anziana padrona si sente male

Un cane di razza American Staffordshire ha sbranato nel pomeriggio di ieri, lunedì 19 febbraio, un cane meticcio di media taglia portato a spasso dall’anziana proprietaria, una donna di 78 anni che per lo spavento si è sentita male.

Il fatto è avvenuto a Induno Olona in via San Giovanni Bosco, una strada in un quartiere residenziale fatto di villette a schiera e immerso nel verde.

E proprio da una di queste abitazioni sembra essere scappato nel pomeriggio il molossoide, razza selezionata originariamente per il combattimento tra cani nelle arene.

L’animale, secondo una prima ricostruzione, avrebbe azzannato il bastardino del peso comunque di una decina di chili, uccidendolo.

La padrona del cagnolino ha accusato un malore ed è stata soccorsa da un’ambulanza di Areu: l’equipaggio ha valutato i parametri vitali della donna, che tuttavia ha rifiutato il ricovero.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Induno Olona che sta facendo chiarezza con precisione sull’accaduto, così da avere un quadro completo di come sono andati i fatti: ad oggi vi sono ancora alcune persone da sentire in qualità di testimoni, per stabilire eventuali responsabilità penali o amministrative.

L’animale è stato ridato in custodia al legittimo proprietario.