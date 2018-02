BCC Cup alla Openjobmetis: Legnano battuta 79-86

Ottomila euro donati in beneficenza al progetto “Il volo del Gabbiano”, una piacevole serata di basket e – dulcis in fondo per i tifosi varesini – la vittoria della Openjobmetis nella seconda edizione della BCC Cup, appuntamento che ha visto i giocatori di Caja affrontare e battere la FCL Legnano sul parquet di Castellanza.

Un match – 79-86 il finale – che è servito a Okoye e soci per riprendere confidenza con l’attività agonistica dopo una settimana di pausa e il ritorno agli allenamenti, a dieci giorni dall’impegno di Pistoia. Assenti l’infortunato Ferrero (caviglia gonfia, ma terapie in atto) e il nazionale serbo Avramovic. Sul fronte opposto coach Ferrari è stato attento a non forzare troppo i titolari, visto che domenica affronterà al PalaBorsani la Trapani dell’ex biancorosso Ugo Ducarello. Attenzioni su entrambe i lati che non hanno però tolto spettacolo al confronto, che ha avuto un MVP indiscusso in Nicola Natali, 25 punti sparsi lungo tutto l’arco dell’incontro. Al suo fianco anche Stan Okoye – 21 e la vittoria nella gara del tiro da 3 – e in generale tutti i giocatori che si allenano a Varese dall’estate, forti di una condizione decisamente superiore a quelli aggiunti in corsa. Tra questi ultimi, esordio senza acuti per Mario Delas, apparso un po’ in debito di ossigeno e praticamente mai servito in attacco, anche se nella ripresa il croato si è reso utile in retroguardia.

LA PARTITA

Caja può partire con un quintetto praticamente titolare, perché Wells è subito della partita e Vene sostituisce l’infortunato Ferrero. Primo periodo non indimenticabile, con parità rotta solo dalla tripla di Okoye sulla sirena per il 12-15. Il nigeriano, pur con qualche errore, segna 7 punti compresa una schiacciata su Mosley che poco prima lo aveva stoppato. Per Legnano 5 di Maiocco (e due falli per Martini), squadre comunque spuntate in attacco.

Un timeout di Caja dopo un paio di azioni scuote la Openjobmetis che piazza un parziale di 7-0 con Cain, Vene e Natali per il primo vantaggio netto ospite, +11. Ferrari ferma il gioco a sua volta e da quel momento il vantaggio di Varese resta costante intorno ai 10 punti. I protagonisti per la OJM sono sempre quelli: Cain e Vene trovano spazi sotto canestro, poi la FCL torna sotto con un minibreak ma deve arrendersi alla raffica di Natali, 8 punti in pochi istanti a vanificare la prima tripla di Raivio. Alla pausa lunga è 36-45.

Qualche palla persa dalla Openjobmetis costringe subito Caja a un nuovo timeout, perché la FCL torna a -6. Ma ancora una volta l’uomo in più degli ospiti è Nicola Natali – altri 10 punti nella parte centrale del periodo permettono a Varese di tornare ad avere la doppia cifra di vantaggio. Raivio e Zanelli trovano un paio di giocate interessanti per gli Knights, tenuti a bada dalla lunetta da Wells e Tambone (53-65).

Zanelli – tripla – e soprattutto Pullazi tengono vive le speranze di rimonta legnanesi nel quarto periodo, anche se una schiacciata di Okoye dopo un recupero di Delas e l’ultima zampata di Natali tengono saldamente avanti Varese. La tripla di Larson del +14 sembra chiudere i conti a metà periodo ma la FLC dimezza subito lo svantaggio. La Openjobmetis allora sceglie il suo uomo per chiudere il discorso, Tyler Cain: 5 punti di fila. E quando Okoye infila dall’arco il match è virtualmente chiuso; gli ultimi 2′ sono dedicati agli juniores, e la sirena arriva sul 79-86.

LE PAROLE

«Partita utile a ripartire – dice coach Attilio Caja al termine della gara – Chiaramente i giocatori come Cain, Natali, Okoye o Tambone, quelli che lavorano con noi fin dall’estate, sono più avanti dal punto di vista atletico e oggi si è visto. Per loro la pausa è arrivata nel momento giusto, per staccare e ricominciare; diverso è il discorso per i vari Vene, Larson e ovviamente Delas che sono più indietro, hanno fatto più fatica ma c’era da aspettarselo. Non stiamo facendo carichi specifici di lavoro, ma ci alleniamo sempre piuttosto duramente e molto bene, normale che chi viene da situazioni diverse non sia brillante. Ma c’è tempo per inserire tutti e partite come questa sono proprio utili in questa ottica».

Contento dell’andamento della serata il presidente di Legnano, Marco Tajana: «Sono felice per la buona riuscita della serata: c’era ancora più gente rispetto all’anno scorso, le squadre hanno dato vita a una partita godibile così come il contorno. Gli 8000 euro raccolti sono un altro risvolto positivo tanto che la BCC ha già rilanciato per l’anno prossimo, magari a settembre».