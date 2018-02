BCC Cup a Castellanza, in vetrina c’è Mario Delas

Tutto pronto al PalaBorsani di Castellanza dove questa sera – giovedì 22, ore 20,30 – si disputa la seconda edizione della BCC Cup, sfida benefica tra FCL Contract Legnano e Openjobmetis Varese che scendono in campo per raccogliere fondi a favore della Onlus “Il volo del gabbiano”.

Una partita ricca di interesse non solo per le finalità (l’ammontare dell’incasso al botteghino sarà raddoppiato dallo sponsor BCC) ma anche perché la squadra di Attilio Caja, nel pieno della lunga pausa di Serie A, potrà per la prima volta testare il nuovo acquisto Mario Delas.

Il pivot croato, prelevato da Capo d’Orlando per sostituire Pelle, si sta allenando con costanza da lunedì, deve probabilmente salire di condizione ma ha a disposizione una partita vera – la FCL Contract che si è confermata realtà interessante per la Serie A2 – per capire meglio meccanismi di gioco e caratteristiche dei compagni.

La Openjobmetis sarà senza Avramovic, al lavoro con la Serbia, e senza Ferrero che si è distorto una caviglia e deve riposare per qualche giorno. Ci sarà invece Wells che aveva saltato la gara con Brescia, ma il suo utilizzo verrà valutato strada facendo da Caja.

La kermesse del PalaBorsani inizierà alle ore 17, quando scenderanno sul parquet le formazioni Aquilotti delle due società (anno 2007). Poi toccherà agli under 13 (anno 2005) e infine alle due “prime squadre” con palla a due alle 20,30. Le attività collaterali prevedono anche la gara del tiro da 3 punti, la presenza delle mascotte (il legnanese Albertino, il varesino Giangallo) e un’asta con le maglie di Maiocco e Ferrero.

CON IL TRUST ALL’OLD STAR GAME

Sabato 24 dalle 20,30 al PalaDesio, si disputerà l’ “Old Star Game”, partita dai risvolti benefici che vedrà in campo molti campioni radunati sotto le bandiere di Varese, Milano e Cantù, le tre grandi lombarde.

I tifosi che vogliono raggiungere Desio in pullman possono rivolgersi al Trust “Il basket siamo noi” che organizza la trasferta in collaborazione con l’evento e con l’agenzia Giuliani e Laudi. Il ritrovo è fissato alle 18,45 al PalA2a, il costo (biglietto compreso) è di 17 euro. Gli interessati possono chiamare il numero 340-425 2421 ( Orari: 9:30-12:30, 14:30 – 18:00) o scrivere a info@ilbasketsiamonoi.it entro le 12 di venerdì 23 febbraio.