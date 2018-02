«Che bello se Cazzago avesse un bar in centro»

Egregio direttore,

le scrivo in qualità di nuova residente del Comune di Cazzago Brabbia, un paese stupendo sulle sponde del lago di Varese. Mi sono trasferita da quasi un’anno. Ahimè, ho trovato un borgo povero di attività commerciali e con rammarico non esiste un bar in centro – per fortuna che c’è la trattoria che dà un supporto di ristoro ma che non é un bar!

Vorrei poter uscire di casa al mattino presto con la mia bimba – prima di andare all’asilo e poi al lavoro – soffermarmi al bar per una brioche mattutina appena sfornata o un the caldo al pomeriggio, ecc…

Mi appello a voi e a tutti i vostri lettori (spero a nome di tutti i miei compaesani) che qualcuno possa venire ad aprire un esercizio commerciale in centro paese.

Diamo futuro a questo borgo, aprendo un bar che rappresenta l’anima del paese ove tutti possono confluire per passare del tempo insieme, giocare a carte, scambiare opinioni di ogni genere, ecc.

Ho visto la pubblicazione di un vostro articolo in merito alla cooperativa di Cazzago Brabbia, confido in voi per un appello ancor più accattivante: ‘Vogliamo un bar in centro Cazzago Brabbia, forza giovani, forza buona volontà!‘

Cari saluti e grazie per l’attenzione.

Lettera firmata