Bianco, al via il tour. Ecco le date

Il cantautore torinese parte in tour dal 15 febbraio per presentare il suo ultimo album Quattro, uscito a gennaio per INRI.

ll club tour, curato da INRI e Ronzinante, prenderà il via dal Locomotiv di Bologna con la band al completo composta da Filippo Cornaglia, Damir Nefat, Matteo Giai e Andrea De Carlo.

15.02.18 Locomotiv – Bologna – prevendite

16.02.18 La Cantinetta – Macerata – prevendite

17.02.18 Soul Kitchen – Sulmona

23.02.18 Smav – Santa Maria a Vico – Caserta

24.02.18 Monk – Roma – prevendite

28.02.18 Salumeria della Musica – Milano – prevendite

03.03.18 Capanno Black out – Prato – prevendite

09.03.18 Hiroshima Mon Amour – Torino – prevendite

10.03.18 Latteria Molloy – Brescia – Ronzinante Festival

07.04.18 Casa Delle Arti – Conversano – Bari – prevendite

Quattro ha già conquistato pubblico ed addetti ai lavori per il suo essere un disco pieno di musica, suonato e prodotto per essere sentito con calma ed attenzione, facendolo crescere ad ogni ascolto.

Bianco dice a proposito del tour: “Tra pochi giorni inizia il QUATTRO TOUR e non stiamo più nella pelle, le nostre mani si aggrappano ai manici, alle bacchette e ai tasti neri e bianchi come edera impazzita che non ne ha mai abbastanza. Continuiamo a provare solo per il gusto di suonare e risuonare la scaletta nuova che, al quarto album, ha tutto quello che serve per fare impazzire noi ed il pubblico”.

Questo il disco nelle parole del suo autore: “Un disco che parla di amicizia. Amicizia tra due uomini, tra uomo e donna, tra due amanti, tra una donna e un barbagianni, tra madre e figlia. Amicizia tra musicisti, tra strumenti musicali, tra cambiamento e tradizione. Parla di medici, di comici, di bestie innamorate, di autogol e di grandi camminate. Di fabbrica, di anni ’90 e anche di canne e di imbarchi.”

Registrato al Superbudda Studio di Torino e prodotto da Marco Benz Gentile, QUATTRO è stato anticipato dal singolo 30 40 50.