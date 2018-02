Binario 9 e 3/4, inaugura a Varese il “circolo dei maghi”

Comincerà con una inaugurazione aperta a tutti della sua sede, sabato 10 febbraio alle 17, a Varese, in via Puccini 4, l’attività di “Binario 9 ¾”, associazione Culturale basata sull’arte della Prestigiazione.

L’Associazione, senza fini di lucro e affiliata ad Arci Varese, nasce con l’intento di diventare un punto di riferimento per tutti i prestigiatori della zona e anche per i semplici curiosi amanti dell’arte magica.

Il nome “Binario 9 ¾” è ben noto agli appassionati di harry Potter: nella saga infatti si tratta di quel binario – invisibile ai babbani, cioè ai NON maghi – che consente di prendere il treno per la Scuola di Magia nel castello di Hogwarts. Nella sede dell’associazione si svolgeranno attività affini a quelle di un classico circolo magico (lezioni, laboratori, conferenze, workshop) ma uno degli obbiettivi principali sarà anche quello di organizzare serate magiche nella sala con circa 50 posti a sedere di quello che un tempo fu il bar Barkley, invitando ad esibirsi i più famosi prestigiatori d’Italia, serate che saranno anche rivolte ai soci “babbani”.

Tra i soci fondatori, c’è Fabrizio Moscogiuri, titolare di un famoso negozio varesino specializzato in “carte da maghi”, e Gianfranco Preverino, uno dei più famosi prestigiatori italiani ed autore di numerosi libri sul gambling e l’arte della prestigiazione, originario di Torino ma ormai Varesino a tutti gli effetti da molti anni. «È un’avventura che comincia e col tempo sapremo dove ci porterà – commenta Moscogiuri – l’unica cosa certa è che tutto sarà fondato sul solo sincero amore per la prestigiazione».

L’inaugurazione sarà nella sede di via Puccini, che per la prima e unica volta sarà aperta a ingresso libero: dal giorno dopo infatti per accedere sarà necessario diventare soci. L’appuntamento è dalle 17.00 in avanti: la serata vedrà tra l’altro esibizioni magiche di alcuni dei soci e rinfresco.