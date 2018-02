Blue Storms, Gorillas e Skorpions: tre sfidanti per due poltrone

La struttura del campionato di Seconda Divisione di football americano, torneo che scatta nel fine settimana con la prima giornata, mette sul piatto nella fase iniziale una serie di veri e propri derby che per forza di cose lasceranno qualcuno insoddisfatto.

Il girone C comprende infatti le tre formazioni della nostra provincia – Gorillas e Skorpions di Varese, Blue Storms di Busto Arsizio – alle quali sono aggiunti i Crusaders Cagliari. I sardi, sulla carta, sono i meno attrezzati e così saranno le tre varesotte a contendersi i due posti utili per andare ai playoff. Ecco quindi nel dettaglio una breve panoramica su Blue Storms, Gorillas e Skorpions, in rigoroso ordine alfabetico.

BLUE STORMS BUSTO A.

A Busto Arsizio cambiano tante carte in tavola ma non l’obiettivo per la stagione dei Blue Storms che – anche per bocca del presidente Parma – puntano davvero in alto. L’addio del quarterback Fimiani, andato ai Lions Bergamo, potrebbe però complicare i piani: il ruolo sarà ricoperto dall’esperto Gementi (alle prese però con un problema muscolare) ma l’uomo di punta sarà il running back Binda in arrivo dai Seamen Milano.

I Blue Storms restano i favoriti per il girone e hanno le carte in regola per arrivare fino ai quarti di finale. Poi si vedrà: un accoppiamento favorevole potrebbe spingerli ancora più in alto.

Head coach: Riccardo Lo Presti (nuovo)

Quarterback: Marco Gementi (nuovo)

Occhio a: Mattia Binda

Campo: c. s. di Bienate (Mi), via Gobetti 4.

GORILLAS VARESE

Gorillas ospiti a Palazzo Estense

Sfumati di un soffio i playoff nella scorsa stagione, la prima per i Gorillas in Seconda Divisione, la squadra di coach Galvan ci riprova ben sapendo che il testa a testa cittadino con gli Skorpions sarà decisivo fin dalla gara d’esordio.

La formazione del presidente Ambrosetti ha aggiunto allo staff il coach brasiliano Gustavo Casagrande ma dovrà sopperire alla partenza del forte free safety Aletti tornato ai Seamen e sostituito da Facetti. I Gorillas possono alternare i due quarterback, l’esperto Giorgetti e l’atletico Ferrari, hanno un gruppo consolidato e possono far conto sulla fisicità in difesa di Zanzi.

Head coach: Leonardo Galvan (confermato)

Quarterback: Giorgio Giorgetti (confermato)

Occhio a: Simone Zanzi

Campo: Jungle Fields – De Peverelli, via Sette Termini, Varese

SKORPIONS VARESE

La squadra più longeva della provincia presenta una grande novità in panchina, il coach americano George Contreras, tecnico di enorme esperienza prima negli Usa e poi in Europa. Perso l’ex azzurrino Riccardo Crosta (ai Seamen), gli Skorpions affideranno il ruolo di quarterback a Omar Passera attorno al quale c’è curiosità. L’uomo in più potrebbe confermarsi il running back Auriemma mentre la difesa dovrebbe garantire buoni livelli. Lo scorso anno gli Skorpions la spuntarono sui Gorillas per l’accesso ai playoff e la supremazia cittadina: obiettivo è ripetersi, magari facendo più strada nella post season.

Head coach: George Contreras (nuovo)

Quarterback: Omar Passera (nuovo)

Occhio a: Dylan Auriemma

Campo: c. s. di via Volta, Vedano Olona (Va)

LE PRIME SFIDE

Il torneo scatta sabato 24 e a Varese sarà subito derby cittadino con la partita tra Gorillas (padroni di casa) e Skorpions sul rettangolo di gioco del Jungle Fields di San Fermo. Inizio previsto alle 20,30.

Nel secondo weekend di partite – 3 e 4 marzo – saranno impegnate tutte e quattro le squadre del girone: domenica 4 alle 13 si disputerà Skorpions-Crusaders mentre alle 15 sarà la volta di Blue Storms Gorillas.