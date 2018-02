I Blue Storms sono pronti a ripartire: “Vogliamo la finale del Silver Bowl”

I Blue Storms Busto Arsizio, squadra di football americano che milita nella seconda divisione, sono pronti a ricominciare la stagione. La società presieduta da Fabio Parma si è presentata questa mattina in sala giunta a Palazzo Gilardoni per presentare alcuni volti nuovi che daranno alla prima squadra quella marcia in più per arrivare al Silver Bowl dopo i quarti di finale raggiunti due anni fa e la semifinale dell’anno scorso.

Inseriti nel girone C insieme ai due team varesini Gorillas e Skorpions, esordiranno per la prima giornata il prossimo 4 marzo alle 15 sul campo di via Gobetti a Bienate proprio contro i Gorillas. Quest’anno sono arrivati a dare man forte alla squadra Mattia Binda, runningback di grande esperienza, proveniente dai campioni d’Italia Seamen Milano e Marco Gementi che sostituisce Andrea Fimiani, andato a rinforzare i Lions Bergamo in prima divisione.

Anche il team degli allenatori si è rafforzato ed è composto da 8 coach che curano ognuno una fase del gioco: il nuovo had coach è Riccardo Lo Presti che succede a Giovanni Ganci, Alessandro Barbero, Alessio Ravello, Roberto Abelli, Alessio Ravello, Matteo Capettini, Giovanni Fumarola, Alessandro Calabrese, Simone San Clemente, Giuseppe Pisoni e Marco Paganucci completano lo staff.

Gigi Farioli, assessore allo Sport, ha accolto la delegazione con grande entusiasmo e ha augurato ai Blue Storms di portare in alto il nome di Busto Arsizio: «Busto sa offrire un ventaglio di sport completo dai maggiori a quelli considerati minori e sempre ad alti livelli – ha detto l’assessore che poi ha fatto un accenno alla questione annosa del campo – il dialogo non si è mai interrotto per arrivare ad una soluzione che accontenti il movimento e ci sono sul tavolo diverse soluzioni come quella del campus di Beata Giuliana e altri spazi». La soluzione è ancora di là da venire ma nel frattempo le squadre crescono e, oltre a quella femminile delle Tempeste e alla Under 15, sono nate la Under 13 e la Under 17. Sono circa un centinaio i tesserati tra tutte le squadre, una cinquantina per la prima squadra.

«Stiamo superando il tabù che definisce il football americano come uno sport violento – spiegano i dirigenti – in molti si stanno avvicinando e ringraziamo l’Antoniana per la disponibilità delle proprie strutture per gli allenamenti anche se avremmo bisogno di un campo regolamentare per gli allenamenti della prima squadra».