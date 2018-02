Bollette Enel più care? 2,5 euro all’anno per famiglia

No, i 35 euro in più in bolletta sono una bugia (o una bufala come si usa dire oggi).

Se ne è parlato a lungo e per tutta la settimana. Ma ormai è evidente che si tratti di una notizia mal “interpretata”: nessuno di noi deve pagare le bollette dei “morosi”, ovvero di altri utenti come noi che non hanno saldato il loro debito con Enel, facendo i “furbetti”. Non è così.

Le cose da chiarire sono due: 1) Il signor “moroso” non esiste, ovvero non è il nostro vicino di casa che fa il furbo; 2) Enel non aumenterà le nostre bollette di 35 euro.



IL COMUNICATO DI ENEL

Enel, nel ribadire la propria estraneità alla vicenda, fa presente che nelle bollette attuali e in quelle dei prossimi mesi non risultano voci aggiuntive. Peraltro, in merito a questa vicenda, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è intervenuta direttamente con un comunicato stampa per spiegare meglio che il provvedimento è esclusivamente finalizzato a reintegrare gli oneri di sistema (qui cosa sono gli oneri di sistema) a seguito del mancato versamento da parte di alcune imprese venditrici e non di altri clienti morosi.

Il relativo impatto sulle bollette dei consumatori finali non è ancora stato quantificato da ARERA, ma in ogni caso l’Autorità ha precisato che sarà molto contenuto (all’incirca il 2% degli oneri di sistema, e non certo 35 euro).

Fin qui quel che dice Enel.

Vediamo cosa scrive oggi il Sole 24ORE



LA VERITA’ SUI RINCARI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE



Quanto ci costerà il ricupero dell’insoluto?

Ogni consumatore medio di elettricità potrebbe dover pagare una trentina di centesimi a bolletta. Secondo le prime stime approssimative, il risarcimento dei mancati pagamenti degli oneri generali del sistema elettrico potrebbe pesare 2-2,5 euro l’anno per ogni consumatore medio, pari a una trentina di centesimi per bolletta bimestrale. A differenza del “canone Rai”, che è una voce a parte, questo microrisarcimento non sarà leggibile nelle bollette con una voce separata. Che accade ai furbetti?

Come prima, se non pagheranno resteranno senza luce.

Diffidate quindi dalle catene web che invitano alla protesta e a non pagare: vi trovereste al buio.