Bonifiche: convocato un consiglio comunale aperto alla cittadinanza

L’Amministrazione comunale ha convocato un Consiglio comunale aperto per discutere con la cittadinanza sulle bonifiche in corso sul territorio di Saronno.

La seduta è in programma martedì 20 febbraio alle 20.30 nella Sala consiliare Agostino Vanelli in piazza Santuario 7.

Durante l’assemblea ciascun cittadino presente in aula avrà diritto di chiedere la parola e potrà intervenire per esprimere il proprio pensiero sull’argomento, o per sottoporre domande all’amministrazione, nel tempo massimo di 5 minuti; ciascuno degli intervenuti avrà l’opportunità di effettuare un secondo intervento di replica contenuto nel tempo massimo di 3 minuti.

Il tutto secondo quanto previsto agli Artt. 33 e 42 del vigente Regolamento per il Consiglio Comunale.

Il consiglio comunale sarà visibile in diretta streaming dal sito web istituzionale del Comune www.comune.saronno.va.it che si aggiunge alla classica diretta via radio di Radio Orizzonti.