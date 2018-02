Bonus ritardi sulle linee Trenord, ecco chi potrà avere lo sconto a marzo

Anche quello del dicembre scorso è stato l’ennesimo mese da dimenticare per i pendolari Lombardi. Sarà infatti disponibile il bonus per l’abbonamento di marzo 2018 per ben 13 direttrici del trasporto regionale su 40 complessive che nel mese di dicembre hanno subito disagi e ritardi.

Per queste direttrici che non hanno rispettato lo standard di affidabilità. Sarà quindi possibile acquistare l’abbonamento mensile di marzo 2018 con uno sconto del 30%.

Ecco tutte le direttrici che avranno diritto allo sconto del 30% a marzo

Domodossola Gallarate Milano

Varese Milano

Chiasso Monza Milano

Chiavenna Colico

Lecco Bergamo Brescia

Bergamo Treviglio Milano

Brescia Piadena Parma

Brescia Cremona

Alessandria Mortara Milano

Stradella Pavia Milano

Mortara Novara

Alessandria Pavia Milano

Voghera Piacenza

Lecco Carnate Milano