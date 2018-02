Botte e minacce ai genitori per comprarsi la droga, arrestato un uomo

Nel pomeriggio di venerdì i carabinieri della Stazione di Saronno hanno arrestato su esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Busto Arsizio, un uomo del posto, 44enne e già noto alle forze dell’ordine.

La misura cautelare è scaturita a seguito di una denuncia che ha dato avvio alla relativa attività d’indagine compiuta dai militari della Stazione, che ha fornito un quadro agghiacciante di violenze domestiche di cui il 44enne si era reso protagonista negli ultimi anni. Non è stato facile per i genitori avere il coraggio di denunciare le angherie e le continue violenze che subivano quotidianamente, sino ad arrivare al punto di doversi chiudere a chiave la notte nelle proprie camere da letto per il timore che il figlio li picchiasse.

Il motivo di tanta recrudescenza era legato alla continua necessità di procurarsi esigue somme di denaro per l’acquisto della dose quotidiana di stupefacente. Tra gli eventi che si verificavano nelle mura domestiche, anche una rapina e un’estorsione, con minaccia di un coltello puntato alla tempia dei genitori, se questi non avessero consegnato i pochi euro per la dose giornaliera.

Ieri l’incubo per quei coraggiosi genitori è finalmente terminato con l’arresto del 44enne e il suo accompagnamento presso il carcere di Busto Arsizio.