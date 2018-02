Bravo Bizzi, ma in attacco il Varese perde troppi duelli

BIZZI 7 – Inoperoso nel primo tempo e incolpevole sul gol. Poi inizia a “fatturare”: doppio intervento su Rolando e mezzo miracolo su Parisi per evitare il raddoppio rossoblu e tenere vive le speranze del Varese.

GHIDONI 6 – Prova positiva, specie nella prima frazione, sia in copertura sia in spinta ma con un neo: i traversoni. Di solito “Ghido” garantisce cross calibrati, quest’oggi aveva la mira sballata.

RUDI 6 – Maniche corte (un eroe, come anche un paio di caronnesi!) e voglia di fare bene contro la sua ex squadra. Piuttosto attento in marcatura, prova generosa e pulita.

FERRI 5,5 – Un paio di sbavature in impostazione, un malinteso sul pressing di Fall che regala una palla-gol a Parisi nel finale.

ARCA 6 – Gara onesta: non soffre gli attacchi della Caronnese – che pure ha fior di giocatori in avanti – ma nello stesso tempo si vede poco quando è il momento di proporre. Uno dei pochi biancorossi ad andare al tiro.

MORAO 6 – Primo tempo di valore, in cui corre tanto, contribuisce a far salire palla e squadra, mette in difficoltà i dirimpettai. Poi l’impeto si affievolisce e dopo l’intervallo non riesce più a rendersi pericoloso. Probabilmente è lui a sbagliare in occasione del gol di Puccio.

(Pedrabissi s. v.)

BATTISTELLO 6 – Come molti compagni, è brillante nei primi 45′ e cala con il passare del tempo. A parziale alibi ha un problemino alla schiena che ne rallenta l’impeto. Comunque utile e volenteroso.

(La Ferrara 5,5 – Pochi minuti, buoni solo per gli almanacchi)

MONACIZZO 6,5 – Uno di quelli che avrebbe meritato di più quest’oggi. Non una prova strabiliante, ma il biondo del centrocampo è sempre attento a cercare il break, a capire come rubare palla, a muoversi in modo da far faticare i rivali. Un’ammonizione procurata e una subita.

ZAZZI 6 – Tornato a presidio della fascia sinistra, è a suo agio nella gestione della palla anche se forse manca un po’ in incisività. Da quella posizione poteva osare di più.

(Filomeno 5 – La foga non basta per entrare in partita: si sbatte, ma in fin dei conti combina poco, sprecando una punizione e litigando con Rolando. Deve incanalare meglio la gran voglia di giocare che ha).

PALAZZOLO 5,5 – Al giocatore di maggior talento si chiede sempre una prestazione più scintillante rispetto ai compagni. Vero, nel primo tempo c’è sempre lui in quelle azioni in ripartenza sfumate per un soffio al limite dell’area avversaria, però oltre a quello non va. Gli sono mancati i suoi “soliti” inserimenti sui 16 metri.

DE CAROLIS 5 – La grinta c’è sempre, ma non riesce davvero mai a rendersi pericoloso, e questa per un centravanti non è una buona notizia. Vero che i rifornimenti latitano, ma proprio per questo dovrebbe vincere almeno un duello quando qualche pallone transita dalle sue parti, invece i centrali della Caronnese hanno sempre la meglio.

(Lercara 5,5 – Ha 20′ a disposizione ma non riesce a incidere).