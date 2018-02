Brutto errore per Ferri, Monacizzo rientra alla grande

BIZZI 6: Di parate non ne deve fare o quasi. Bravo in un paio di uscite alte, incolpevole sul gol

GHIDONI 6: Fa il suo compito con attenzione sulla destra. Potrebbe spingere di più sulla fascia

SIMONETTO 6,5: Sempre attento e preciso, riesce sempre ad anticipare le idee degli attaccanti avversari

FERRI 5,5: Partita macchiata dall’errore che porta al gol dell’Arconatese. Peccato perché per il resto la sua sarebbe una gara ben al di sopra della sufficienza

ARCA 6: Intermittente: sulla sinistra alle volte spinge bene e con personalità, in altre occasione invece sembra troppo timido

BATTISTELLO 5,5: Fatica a trovare il giusto ritmo partita: non riesce a fare gioco ma gli mancano anche gli inserimenti

LA FERRARA 5,5: Entra senza però riuscire a incidere sulla gara

MONACIZZO 7: Recupera tantissimi palloni facendosi trovare sempre al momento giusto. Un ottimo rientro per una pedina fondamentale di questa squadra

PALAZZOLO 6,5: Il gol fa lievitare il suo voto, ma non è ancora quel giocatore ammirato nella prima parte di stagione, anche se la forma è in crescendo

PEDRABISSI 5,5: si vede poco e non riesce a rendersi pericoloso in attacco

MORAO 6: Porta in campo la sua fisicità e corsa

DE CAROLIS 5,5: Lotta contro la difesa avversaria, ma in un paio di circostanze non riesce a essere lucido, soprattutto nell’andare a rete

FILOMENO 6: Si rende subito pericoloso e per poco non riesce a trovare il gol partita. Potrebbe diventare un elemento importante per questo finale di stagione

ZAZZI 5,5: si innervosisce e non riesce a dare il meglio. Sulla sinistra d’attacco non fa molto, un po’ meglio a centrocampo