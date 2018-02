E’ stata una notte brava, quella che 4 ragazzi minorenni di Gavirate e dintorni, hanno consumato domenica scorsa. Il gruppo è entrato di nascosto, e scassinando una porta, all’interno del magazzino collegato a un’autosalone, ha computo danneggiamenti. E’ accaduto in una concessionaria di Gavirate in deposito in ristrutturazione in viale Ticino. I danni ammontano a circa 20mila euro, ma probabilmente anche di più.

I vandali hanno messo in atto il loro piano in due fasi diverse. Una prima volta sono penetrati nella concessionaria e hanno asportato da un quadro appeso sul muro le chiavi di alcune autovetture.

Successivamente sono ritornati e hanno iniziato a usare le automobili. Secondo quando hanno appurato i carabinieri di Gavirate i ragazzini hanno giocato agli autoscontri utilizzando le macchine. Inoltre hanno imbrattato i muri con il liquido degli estintori.

Motivo del gesto: nessuno, solo la voglia di compiere una bravata. L’inchiesta è partita dalla denuncia dei proprietari. La stazione di Gavirate ha indagato seguendo subito alcune piste confidenziali e ieri è giunta a identificare i ragazzini. L’inchiesta è stata coordinata anche dalla procura dei minori di Milano. I reati contestati sono furto (per le chiavi), danneggiamento e invasione di proprietà privata.

LA TESTIMONIANZA DEL TITOLARE

“Hanno giocato all’autoscontro con le auto nuove in un magazzino che usiamo come deposito – racconta il titolare – sono 7 le automobili che sono state danneggiate. Potrebbe essere accaduto domenica sera o domenica pomeriggio, ma non si è accorto di nulla nessuno perché in quel magazzino non ci sono abitazioni adiacenti. E i danni sono anche più di 20mila.

I ragazzini hanno tra i 14 e 16 anni e vanno a scuola. Hanno anche giocato con gli estintori. C’era polvere ovunque. Da quello che abbiamo capito, hanno forzato la porta di ingresso in viale Ticino e poi all’interno hanno fatto quello che han voluto. Già a novembre e dicembre – continua il titolare – abbiamo avuto quattro furti. Ci hanno rubato ruote e batterie”.