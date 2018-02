Buon compleanno Andrea Meneghin!

Quarantatre candeline per Andrea Meneghin. L’ allenatore di pallacanestro ed ex cestista italiano figlio di Dino oggi, 20 febbraio, compie gli anni. Classe 1974, ha giocato quasi tutta la sua carriera agonistica a Varese dove nel 1999 vince campionato e supercoppa italiana.

Nel 2007 è diventato ufficialmente allenatore in seconda di Varese, insieme ad un’altra colonna portante del basket varesino, Francesco Vescovi. Successivamente è stato impegnato come allenatore nel settore giovanile della società biancorossa e ha vinto con i suoi ragazzi l’edizione 2012 del torneo Garbosi. Della squadra lombarda diventa responsabile del settore giovanile. Con la maglia della Nazionale italiana ha conquistato, da protagonista, gli Europei del 1999 in Francia.