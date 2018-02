Buon compleanno Darwin! Una festa “celebrata” in tutto al mondo e che ha coinvolto gli studenti dell’Istituto Ezio Crespi di Busto Arsizio.

Martedì 13 febbraio ragazzi e ragazzi delle classi terze dell’Istituto bustocco si sono recate al plesso di Sant’Anna per prendere parte alla manifestazione del Darwin Day 2018, iniziativa che celebra appunto le scoperte di Charles Darwin.

Nell’aula riunioni qugli studenti sono stati accolti dal biologo 39enne Emanuele Serrelli, scienziato ed educatore che ha deciso di “fondere” le sue due formazioni e divenire filosofo della scienza, ovvero un possessore e trasmettitore dei fondamenti della scienze logiche e sociali.

Durante la presentazione, il prof. Serrelli ha spiegato la teoria di Darwin attraverso “cinque grandi enigmi nei quali incappò più volte il naturalista inglese dell’Ottocento nel suo viaggio, e sui quali concentrò l’attenzione”, come scrive lui stesso nel volumetto A lezione con Darwin.

Si parlava infatti dei “confini tra le specie” (quando nasce una nuova specie?), della geografia delle specie ovvero l’influenza degli habitt, la relazione tra fossili e viventi, l’imperfezione nell’adattamento delle specie (come nel caso del povero Kiwi), gli organi rudimentali, ad come le “gambe” della balena.

Il prof. Serrelli ha inoltre descritto in modo approfondito il celebre viaggio di Darwin alle Galàpagos, mostrando agli alunni i famosi taccuini in cui lo scienziato spiegava le sue teorie e analizzava i fossili che trovava, di cui nessuno, all’epoca, comprendeva il valore o il significato. In particolare, ha mostrato il famoso albero della vita: l’ albero che contiene tutti gli antenati della nostra specie e delle specie animali. L’immagine è in una delle più famose pagine dei taccuini di Darwin, che descrive in modo chiaro l’evoluzione. C’è disegnato un piccolo albero, e alla base dell’albero c’è il fusto che rappresenta la specie di animale primordiale del passato (l’antenato comune); poi dal fusto si dividono i rami, che sono le evoluzioni di animali con caratteri diversi, da questi rami si diramano altri rami, che rappresentano le nuove specie che continuano a mutare… e così via! Anche l’umanità infatti si è evoluta nel corso dei millenni: l’uomo è solamente la temporanea fine dello sviluppo e del cambiamento di centinaia di altri esseri viventi e questa evoluzione è ancora in svolgimento. Non è stata la solita lezione noiosa, infatti, per far capire meglio ai ragazzi gli argomenti trattati, il professore ha usato materiali multimediali e personaggi dei fumetti come i Simpson, gli X Men e i Pokemon. E alla fine della conferenza, per chi volesse approfondire seriamente l’argomento a casa o in classe, sono stati distribuiti i volumetti del già citato: “A lezione con Darwin”. Insomma, un’esperienza da ripetere, da rivivere, che ha sì insegnato qualcosa agli studenti, ma in modo dialogativo e creativo.