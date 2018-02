Una buona cioccolata calda e un salto da Frida

Ecco gli appuntamenti del fine settimana in provincia:

METEO – Sabato al mattino ancora nuvoloso ma asciutto con ultime rare piogge su Cremonese e Mantovano. Schiarite a partire da Piemonte e Lombardia occidentale e ventilato da Nord su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio ovunque soleggiato e limpido.

Domenica all’alba gelo e brina. Al mattino variabile con ancora un po’ di sole, via via nuvoloso e rare piogge dal pomeriggio e in serata. Nevischio oltre 600m. – Il Meteo

INCONTRI

Varese – E’ tutto pronto per la festa di Sant’Imerio: si comincia infatti sabato 3 febbraio alle 16.00 dove verrà riproposta per la quarta volta la rievocazione storica di una processione e si continua fino a domenica con una giornata di celebrazioni e di eventi. – Tutto il programma

Varese – Colazioni d’autore, “Petunia Ollister “da Instagram alla Ubik. Sabato 3 febbraio alle 18.30 Petunia Ollister racconterà del progetto nato sui social e diventato libro per Slowfood editore – Tutto il programma

Varese – E’ tornato il momento della Candelora, è tornato il momento della benedizione delle gestanti. Una tradizione che a Varese si coniuga con il Santuario della Schiranetta, in via Ciro Menotti, nella castellanza di Casbeno a Varese. Domenica il rito della benedizione – Tutto il programma

Varese – Simboli, Miti e Misteri, sabato , dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Sala Montanari del Comune di Varese (via dei Bersaglieri, 1). Percorso per immagini nella storia dell’arte medievale per leggere elementi architettonici, scultorei e pittorici che caratterizzano la cultura di quel tempo. A cura di Associazione Immagina Arte Cultura Eventi info@immagina.varese.it.

Varese – Domenica 4 febbraio alle 14 e 30, appuntamento con le “Uscite Narranti”, Alla ricerca della Rosa di Natale Helleborus Niger. Ritrovo presso il Parcheggio del Cimitero di Bregazzana. Alle pendici del massiccio della Martica c’è il terreno adatto a questo splendido fiore invernale. Durata 2 ore e 30 circa, www.officinambiente.it.

Varese – “Un rapido per la felicità”, presentazione del libro di Marcella Taricco. Alle ore 15.30 alla Biblioteca Civica del Comune di Varese, Via Sacco, 9. A cura di Uni3Varese.

Cittiglio – Anche per il 2018 si ripropone a Cittiglio la festa di San Biagio. Le due messe, quella del sabato sera e quella della domenica (con benedizione della gola), si terranno nella chiesa parrocchiale di S. Giulio e non nella chiesetta, vista la presenza degli scavi archeologici dove domenica sono previste delle visite – Tutto il programma

Luino – In occasione della celebrazione del Giorno della Memoria che si terrà sabato 3 febbraio alle ore 10 e 30, presso il Teatro Sociale di Luino, prima dell’inizio della rappresentazione teatrale della vicenda di Calogero Marrone, verrà conferita la medaglia della Liberazione alla memoria, concessa dal Ministero della Difesa, alla vedova del partigiano Ernesto Luini. – Tutto il programma

Clivio – Fine settimana per golosi, tra fossili e cioccolato. Domenica 4 febbraio, dalle 13 alle 17, è in programma l’edizione 2018 di Cioccolandando a Clivio, con visita al Museo insubrico di storia naturale – Tutto il programma

Busto Arsizio – Domenica 4 febbraio, dalle ore 16.30 alle ore 18.00, presso le Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna (piazza Vittorio Emanuele II), si terrà l’appuntamento con l’arte, nell’ambito del calendario “Domenica ai musei”.- Tutto il programma

Cardano al Campo – Venerdì 2 Febbraio. Incontro con Giovanni Impastato, autore del libro “Oltre i cento passi” e fratello di Peppino. – Tutto il programma

Saronno – Il “Saturday Night Ice” sta tornando: tenetevi liberi, sabato 3 febbraio, perché dalle 20,30 al Palaghiaccio di Saronno, si rinnova l’appuntamento ormai classico con Dance on Ice. – Tutto il programma

BAMBINI

Varese – “Domeniche al Castello”, 4 domeniche , 4 libri , 4 sale , 4 artisti. Appuntamento dalle ore 15.30 alle ore 17.00 ai Musei Civici del Comune di Varese, del Castello di Masnago (Via Cola di Rienzo 42). Un pomeriggio dedicato al genio di Leonardo da Vinci: lettura, visita guidata, e laboratorio creativo per bambini dai 4 agli 11 anni a cura di Sull’Arte lettura , visita ,laboratorio creativo per bambini 4/11 anni. Attività: 7 euro + 1 euro ingresso (sopra i 6 anni), abbonamento 4 domeniche 25 euro. 1° accompagnatore ingresso gratuito; 2° accompagnatore ingresso ridotto 2 euro. Prenotazione obbligatoria: Uff. Didattica tel. 0332.255473 (lunedì-giovedì, 9/12.30 e 14.30/17, venerdì 9/14.30) ; Castello, tel. 0332.820409 (martedì-domenica 9.30/12.30 – 14/18) o didattica.masnago@comune.varese.it.

Varese – Venerdì 2 febbraio alle 21 nella Sala Montanari di Varese andrà in scena lo spettacolo teatrale “Finis Europae“, a cura della compagnia teatrale Exire e Anmig Varese (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra), in collaborazione con il Comune di Varese. – Tutto il programma

Cerro di Laveno Mombello – Il MIDeC presenta sabato 3 febbraio il laboratorio “Mille impronte per un segnalibro” che vuole stimolare la naturale curiosità dei bambini. Attraverso la sperimentazione di strumenti e tecniche relative al mondo dell’incisione e della stampa, ogni partecipante realizzerà originali e creativi segnalibri. Sabato 3 febbraio 2018 alle ore 10. Dai 6 anni.

Maccagno con Pino e Veddasca – Fantasmi in sciopero, che chiedono ad una strega di difenderli. Una vera e propria rivolta nel castello di due sovrani un po’citrulli. E’ “La rivolta dei Fantasmi”, un divertente spettacolo che la Compagnia Bottega Teatrale di Fontanetto Po (Vercelli) porterà in scena all’Auditorium di Maccagno domenica 4 febbraio 2018 alle 16.15, con ingresso libero. – Tutto il programma

TEATRO

Varese – Venerdì sera, al teatro di Varese ci sono Ale e Franz. Lo spettacolo è sold out. Sabato sera invece, c’è il musical “Tutti insieme appassionatamente” con la compagnia dell’alba. Domenica c’è “Il barbiere di Siviglia”, alle 16 e 30 per Endas Varese 2017/2018 con Teatro Franzato.

Azzate – L’Associazione Parkinson Insubria onlus di Varese, con il patrocinio del Comune di Azzate e dell’Ambito territoriale di Azzate, organizza domenica alle ore 16.00 al Teatro Castellani di Azzate uno spettacolo dal titolo: “Fools”, fiaba comica di Neil Simon, in collaborazione con la Compagnia i Mattatori di Buguggiateatro. – Tutto il programma

Cairate – Dopo più di 400 repliche in tutta Italia, “U Parrinu. La mia storia con Padre Pino Puglisi ucciso dalla mafia”, approda anche a Cairate. Appuntamento per sabato 3 febbraio, alle 20 e 45 con il bravissimo attore Christian Di Domenico che proporrà questo imperdibile spettacolo teatrale, incentrato sulla figura di don Pino Puglisi, sacerdote ucciso dalla mafia il 15 settembre 1993 e beatificato nel 2013. Ingresso libero.

Besozzo – Sabato 3 febbraio alle 21, all’interno della stagione teatrale del Comune di Besozzo, la compagnia Intrecci Teatrali porterà in scena al teatro Duse di Besozzo lo spettacolo “Due destini”, ispirato all’omonimo libro. – Tutto il programma

Cassano Valcuvia – Sul palco del teatro di Cassano, la storia della cantautrice Rosa Balistreri. Ad interpretarla l’attrice siciliana Tiziana Vaccaro. Lo spettacolo in programma per il 3 febbraio al teatro comunale per la stagione del Periferico – Tutto il programma

Gallarate – Al teatro Condominio in scena “Il barbiere di Siviglia”. L’opera di Gioacchino Rossini sarà in scena con la compagnia Grandi Spettacoli. Alle 21 di sabato sera.

Gallarate – E dedicato a Giorgio Gaber un nuovo, grande concerto proposto sabato 3 febbraio dal Teatro del Popolo di Gallarate, penultimo appuntamento della bella rassegna “Ho visto un re!”. – Tutto il programma

MUSICA

Web Radio – Domenica 4 febbraio, alle 21, appuntamento in radio con la seconda puntata di SaunAlive, il progetto solista di Andrea Manenti, polistrumentista e cantautore che ha attraversato, sotto diverse forme, gli ultimi vent’anni della scena musicale varesina. Lo si potrà ascoltare sui siti di Never Was Radio.it e Radio Gwendaly (in replica giovedì 8, alle 21 su Ciao Como Radio). – Tutto il programma

Varese – La Pro Loco di Induno Olona, con il supporto del gruppo Emergency di Varese, organizza per sabato 3 febbraio 2018 alle ore 21 al teatro dell’oratorio di Masnago. Live Enrico Lisei, considerato uno dei più raffinati cantautori della “scuola genovese” – Tutto il programma

Varese – Il fine settimana al Twiggy Cafè inizia venerdì sera (2 febbraio) con il dj set a cura di Simone Yates (ore 21:30, ingresso libero) che torna al locale con un set di vinili di funk, soul e disco. Il giorno dopo è Supersound, dj-set a cura di DJ Vigor & Lost & Found (ore 21:30, ingresso libero) con una selezione speciale di rhythm’n’blues, funk, jamaican ska, soul music, dal ritmo rockin’ degli anni ’50 fino ai rare grooves dei ’70s. Domenica sera invece è “Black & Blue”; tornerà a Varese Maurizio Gnola Glielmo con il suo trio – Tutto il programma

Varese – Domenica 4 febbraio alla Vecchia Varese, una serata dal sapore country rock con “The Four Donkeys”.

Albizzate – In scena al The Family, sabato sera, il quartetto indie pop svedese Hater.

Busto Arsizio – Continuano gli appuntamenti con il Festival BAClassica, rassegna realizzata dall’Associazione Musicale G. Rossini, in collaborazione con il Comune di Busto Arsizio e il patrocinio della Regione Lombardia. In occasione del centenario dell’Associazione, sabato 3 febbraio alle ore 20:30 alla Casa della Musica (Villa Ottolini-Tosi) sarà protagonista il trio musicale composto da Maurizio Baglini (pianoforte), Silvia Chiesa (violoncello) e Guido Rimonda (violino) che proporrà il concerto “L’Universo di Robert Schumann”. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Weekend al Gagarin tra musica, rugby e aperitivo vegan. Venerdì sera circolo aperto, sabato sera Jama Trio con il loro nuovo album tra atmosfere country e blues. Domenica invece si guarda la nazionale di rugby e si fa l’aperitivo vegano – Tutto il programma

ARTE

Milano – E’ stata annunciata con una intensa campagna social e stampa da oltre un anno e finalmente l’attesa per tutti gli ammiratori dei Frida Kahlo è finita. Ha aperto il 1 febbraio 2018, la mostra-evento sull’artista messicana al Mudec Museo delle Culture di Milano. Questo fine settimana è quindi possibile andare a vederla. – Tutte le informazioni

Milano – Un evento speciale dedicato al “Quarto Stato” la celebre opera di Pellizza da Volpedo permetterà ai visitatori del Museo del Novecento di aprire un ideale varco temporale e “vivere” l’opera in prima persona, in modo dinamico e inedito grazie alla realtà aumentata. Dal 2 al 4 febbraio – Tutto il programma