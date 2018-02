Buono sociale per le funzioni di cura

Fino al 30 marzo i cittadini di Samarate potranno richiedere l’erogazione di un buono sociale a integrazione dei costi sostenuti per le funzioni di cura

In questa categoria rientrano:

servizi integrativi per la fascia d’età compresa tra gli 0 e i 18 anni: pre – post e dopo scuola, servizio mensa, frequenza scuola dell’infanzia, attività sportive, ricreative, culturali ed educative

garanzia della fruizione di servizi di trasporto e accompagnamento

Potranno accedere al buono sociale tutti i residenti in un comune del Distretto di Gallarate che rispondo ai seguenti requisiti:

I nuclei famigliari costituiti da almeno un genitore (o esercente la patria potestà) ed almeno un figlio di età tra i 0 e i 18 anni che risulti fisicamente a carico alla data di presentazione della domanda. Concorrono al numero di figli anche i minori inseriti in un nucleo famigliare a seguito di un provvedimento di affido.

I cittadini extracomunitari, possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità;

I nuclei famigliari con reddito ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni non superiore a 10.000€

La domanda di accesso al contributo deve essere presentata, previo colloquio con l’assistente sociale, il martedì dalle 10.30 alle 12.50 e il giovedì dalle 17.00 alle 18.50.

Le domande, corredate della documentazione richiesta dovranno pervenire al Settore Servizi Sociali entro il 30/03/2018.

Per informazioni contattare: Assistente Sociale Caterina Brusotti – Assistente Sociale Ceriotti Serena 0331-221467