Il Busto 81 testa il Fanfulla, il Verbano vuole allungare

Domenica 4 febbraio tutti in campo (ore 14.30) per il quarto turno del girone di ritorno per i campionati di Eccellenza e Promozione. Al piano superiore grande attesa per la sfida di Lodi tra il Fanfulla e il Busto 81. In Promozione invece l’Olimpia punta al sorpasso sulla Castanese.

ECCELLENZA

Fari puntati su Lodi, dove il Cavenago Fanfulla ospiterà il Busto 81 per una sfida di altissima classifica. Il Verbano spera di approfittare di questo scontro, ma prima dovrà superare l’ostacolo Castellanzese a Besozzo. Il Legnano proverà ad allungare la serie positiva, ma a Sesto Calende non sarà una passeggiata per i ragazzi di mister Rovellini. Necessita di punti l’Fbc Saronno, impegnato a Gaggiano in una sfida salvezza, mentre l’Union Cassano proverà a portare a casa punti dal campo del Lomellina. Match interessante in ottica playoff tra Ardor Lazzate e Sancolombano, il Fenegrò vuole confermare il buon momento di forma a Calvairate, l’Alcione ospiterà invece l’Accademia Pavese. Turno di riposo per il Vigevano.

CLASSIFICA: Verbano 37; Cavenago Fanfulla 36; Busto 81 35; Legnano 33; Sancolombano 30; Fenegrò 29; Ardor Lazzate 27; Alcione 26; Calvairate 25; Sestese 23; Castellanzese 22; Vigevano 21; Lomellina, Union Cassano 20; Accademia Pavese 18; Gaggiano 11; Fbc Saronno 10.

PROMOZIONE

Altra dura prova per la Castanese, che attenderà a Castano Primo una Vergiatese desiderosa di fare lo sgambetto alla capolista. Proverà il sorpasso l’Olimpia, ma per i ragazzi di mister Rinaldi la trasferta di Rho sarà tutt’altro che facile. Impegni interni per l’Uboldese contro l’Universal Solaro, per il Gavirate opposto al Brebbia e per il Morazzone che se la vedrà contro il Portichetto. La Besnatese sarà a Guanzate, la Belfortese invece giocherà sul campo del Cob 91. Riposerà la Base 96, la sfida tra Bresso e Lentatese chiuderà la giornata.