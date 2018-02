Bustoeventi.it si presentà alle associazioni e alle scuole

Lunedì 5 febbraio alle ore 17.30 in Sala Consiglio l’Assessore Paola Magugliani incontrerà le associazioni culturali, sportive, di tempo libero, le scuole, le realtà quartierali e parrocchiali per un approfondimento sul sito www.bustoeventi.it.

Realizzato ormai da qualche mese per promuovere gli eventi cittadini, il sito è stato di recente ottimizzato per poter diventare uno strumento di promozione della città in generale e per attrarre pubblico anche da fuori Busto.

Lo scopo della riunione è quello di coinvolgere un maggior numero di realtà disponibili ad ampliare i contenuti del sito perché sia sempre più completo e quindi sempre più utile a rispondere alle richieste di informazioni di un pubblico sempre più ampio e sempre più connesso.