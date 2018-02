Cabaret e jazz nel weekend del Teatro del Popolo

Cabaret e musica jazz: doppio spettacolo questo fine settimana al Teatro del Popolo.

Sabato 10 febbraio nuovo appuntamento con la rassegna “Ho visto un re”: con “Quelli che … Enzo Jannacci” si torna a omaggiare il grande arsita milanese. Quella in programma con inizio alle 21 è una serata all’insegna del cabaret d’autore, che vede protagonisti tre degli allievi prediletti di Jannacci, che li lanciò nel locale che fondò e animò negli anni ’90 a Milano, il Bolgia Umana. Ovvero un luogo dove la musica si fondeva e si alternava con il cabaret, dove il Maestro Jannacci volle creare il “suo” laboratorio” di giovani talenti e in cui furono coinvolti anche tanti amici di Enzo, da Dario Fo a Lino Toffolo, da Felice Andreasi a Paolo Villaggio.

I cabarettisti che calcheranno il palco del Popolo sono Osvaldo Ardenghi e il duo Bove e Limardi. Il duo Bove e Limardi ha spiccato il volo dal Bolgia Umana per arrivare al palcoscenico di Zelig e di molti teatri importanti, mentre Osvaldo Ardenghi unisce al suo cabaret “one man show” uno spiccato talento musicale, molto apprezzato sia come cantautore sia come chitarrista di grande levatura.

Durante lo spettacolo, la personalità, il brio ed il ritmo degli artisti si succederanno in un’alternanza di stile e di “cifra” comica, regalando al pubblico una serata di grande divertimento attraverso la lente della comicità intelligente.

Domenica 11 febbraio alle 18.30, per la rassegna Aperitivo in jazz, spazio al Fabrizio Gaudino Quartet. Fabrizio Gaudino (tromba); Marcello Abate (chitarra); Gabriele Rampi (basso elettrico) ed Enrico Truzzi (batteria) proporranno un repertorio di brani originali oltre ad alcuni classici suonati però con uno spunto non vincolato alla tradizione.

L’estrazione jazzistica dei membri della formazione garantisce comunque un linguaggio molto caratteristico ed il sound, data anche la scelta del basso elettrico, risulta fresco e moderno. Molto intensa l’intesa e l’energia che scaturisce dal forte interplay tra i musicisti.

Quelli che… Enzo Jannacci

Sabato 10 febbraio ore 21 Teatro del Popolo (via Palestro)

Costo del biglietto: intero 18 euro; ridotto 15 euro (over 65 e under 25). Per informazioni e prenotazioni info@teatrodelpopologallarate.org; telefono 339 3850582

Fabrizio Gaudino Quartet

Domenica 11 febbraio ore 18.30 Teatro del Popolo (via Palestro)

Costo del biglietto: intero 12 euro; ridotto 10 euro (over 65 e under 25). Aperitivo offerto dal Teatro. Per informazioni e prenotazioni info@teatrodelpopologallarate.org; telefono 339 3850582