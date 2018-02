A caccia di bucaneve con Teresio

Continuano le proposte naturalistiche di Teresio Colombo, l’esperto di botanica che coinvolge anche i lettori di Varesenews con le sue uscite dal sapore naturalistico. Ecco la proposta di questa settimana.

Cari lettori,

come indicato in precedenza continuiamo nelle visite in occasione delle fioriture che riteniamo di qualche interesse questa volta abbiamo scelto il Bucaneve (Galanthus nivalis), ho indicato anche il nome scientifico del fiore perché il termine bucaneve è sovente utilizzato per i diversi fiori bianchi di questo periodo come ad esempio la rosa di Natale o il campanellino. Fra le diverse località della sua fioritura ho scelto Velate lungo il percorso del fiume Vellone nella località delle “marmitte dei giganti”.

La partenza avrà luogo da Piazza Santo Stefano (capolinea della linea P) alle ore 9.15 di sabato 10 Febbraio il percorso di ca. 1 km quasi interamente pianeggiante fatto salvo un tratto di una cinquantina di metri di salita ripida, è comunque opportuna l’attrezzatura per una normale gita nei boschi.

Sarà comunque l’occasione per osservare la fioritura del nocciolo, dell’elleboro verde, degli anemoni triloba, e delle primule, senza dimenticare le diverse felci, oltre ad avere la possibilità di verificare di alcuni fenomeni del carsismo.

Il rientro in Velate è previsto per le ore 12. Per chi pensasse a raggiungere con l’auto il centro di Velate si avverte che data la scarsità di parcheggi in Velate è preferibile lasciare l’auto in zona stadio e proseguire con il bus. Anche per questa uscita si prevede che un partecipante rediga una breve relazione su quanto visto che sarà pubblicata su Varese news la settimana successiva.

Mi auguro una presenza numerosa superiore a quella avuta alla precedente uscita al Villaggio Cagnola! Arrivederci!

Colgo l’occasione per ricordare che è stata terminata la raccolta degli articoli scritti da me sulla flora del Parco Campo dei Fiori negli anni 2016 e 2017 con relativi inventari che potranno essere inviati gratuitamente a tutti i richiedenti (formato word 2016) all’indirizzo: colter@alice.it, le foto richiedono un Giga e mezzo per ciascun anno e anche quelle sono a disposizione di chi le richiedesse, è necessaria una chiavetta sufficiente.

Teresio Colombo

