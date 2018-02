Il Cai presenta i corsi di escursionismo

Una storia che inizia nel 1991. E con continuo e rinnovato entusiasmo la Siel (Scuola Intersezionale Escursionismo dei Laghi), prima scuola in Lombardia, ripropone per il 2018 i suoi storici Corsi di Escursionismo Base ed Avanzato, giunti rispettivamente alla 28° e 12 °edizione.

La stretta collaborazione delle sezioni del Cai di Gallarate, Sesto Calende, Somma Lombardo, Besozzo, Gazzada, Gavirate e Varano Borghi e l’entusiasmo e la competenza dei suoi accompagnatori con un organico di oltre 30 persone, promuovono anche quest’anno dei corsi “volti ad affrontare la montagna con l’adeguata consapevolezza dei pericoli che si possono incontrare durante le escursioni ma anche e soprattutto per far conoscere la cultura e la bellezza che solo la Montagna può trasmettere il tutto secondo la tradizione del CAI”.

I corsi inizieranno alla fine del mese di Marzo e termineranno rispettivamente a Luglio e a Settembre e si svilupperanno in lezioni teoriche in aula e uscite pratiche in ambiente.

Si affronteranno diverse tematiche, tra cui: l’orientamento con l’uso della bussola e delle carte escursionistiche, il meteo, la cultura, l’organizzazione di un escursione e alcune manovre di emergenza, mentre il corso avanzato affronterà anche percorsi su vie ferrate ed il tutto si concluderà con un bellissimo trekking di due giorni.

Giovedì 1 Marzo ore 20.45, presso la sede del CAI di Gallarate in Via Olona 37, ci sarà una serata dedicata alla presentazione dei corsi, ove si potranno avere tutte le informazioni utili per partecipare.

Per info e contatti: www.cai-siel.it, segreteria@cai-siel.it.