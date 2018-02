Caja: “Grande partita vinta con merito e bravura”

È raggiante Attilio Caja, coach della Pallacanestro Varese, in sala stampa, dopo la vittoria nel derby contro Cantù, vinto al PalaDesio per 89-85.

Pur con la consueta calma, ha commentato le fasi del match con lucidità e chiarezza.

«Una grande partita, abbiamo vinto giocando con fluidità di attacco e sulle caratteristiche di Cantù – ha detto -. Mi ero un po’ preoccupato per il punteggio alto nell’intervallo, ma i ragazzi sono stati bravi a restare nel match. Un plauso alla mia squadra, meritano i migliori aggettivi che ci possono essere: hanno dato una grande gioia ai tifosi, che questa stagione non sempre hanno festeggiato. Ma speriamo di regalare loro altre partite come questa, una grande partita. Abbiamo ruotato tutti, già nel primo quarto erano entrati in dieci. Abbiamo fatto ventuno assist, frutto di un grande gioco di squadra, siamo andati dove volevamo in una partita difficile, contro un avversario che non ha mai mollato».