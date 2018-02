Callisto Bravi : “Sul Del Ponte solo falsità. Valuto di agire nelle opportune sedi”

«Smentisco categoricamente le dichiarazioni del Comitato Noi per l’Ospedale».

A parlare è il Direttore generale dell’Asst dei Sette Laghi, Callisto Bravi, in risposta a quanto affermato dal Comitato in un articolo pubblicato da Varesenews in data 16 febbraio.§

«Mi riservo di convocare a breve una conferenza stampa per fare il punto, una volta di più, sullo stato di avanzamento del nuovo Polo materno-infantile e sul potenziamento dell’attività già realizzato e su quello che a breve si tradurrà in realtà. Cito solo un dato: solo per quanto riguarda le risorse umane, nel 2017 e nelle primi mesi del 2018 le nuove assunzioni sono state 230, tutte per l’Ospedale Del Ponte. 230 nuovi assunti, tra cui medici di molte specialità, quasi esclusivamente pediatriche, e infermieri che rinforzeranno gli organici innanzitutto della pediatria, reparto che, come si sa, aumenterà i propri posti letto. Anticipo però che sto valutando di agire nelle opportune sedi contro le menzogne contenute nelle dichiarazioni riportate nell’articolo, che ledono l’immagine della nostra Azienda. Voglio ricordare che dietro all’immagine dell’Azienda ci sono centinaia, migliaia di professionisti che meritano rispetto, e migliaia di famiglie i cui bisogni di salute vanno soddisfatti senza ingenerare in loro timori e preoccupazioni del tutto infondati».