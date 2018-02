Calvi era un grande uomo di fabbrica

«Non solo primo cittadino di Bardello, ma anche grande uomo di fabbrica». A parlare è Matteo Berardi che, insieme all’intera organizzazione della Fiom Cgil Whirlpool, ricorda Egidio Calvi (foto sopra) e si unisce al dolore della famiglia per la sua scomparsa.

Calvi, alla Whirlpool di Cassinetta, iniziò il suo percorso in produzione iniziando come responsabile della manutenzione per diventare direttore di stabilimento sia in Italia (Cassinetta) che in Europa. «Al di là del ruolo che rappresentava – continua Berardi – riconosciamo in lui la competenza, la conoscenza precisa e diretta dei processi produttivi. Conosceva bene la fabbrica e il mondo che vi era dentro. Al primo posto le prospettive future aziendali ma anche il rispetto e il riconoscimento della rappresentanza sindacale e del valore della contrattazione. Ricordo, i numerosi confronti e scontri che per entrambi avevano come priorità, per uno l’interesse dell’azienda, per l’altro il fabbisogno dei lavoratori, ma sempre con grande rispetto per i ruoli in campo. Ritengo, al di là delle strategie delle piccole e delle grandi aziende che la differenza la fanno sempre gli uomini, Calvi nei diversi cambiamenti, ne è stato l’esempio».