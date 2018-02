Camere da affittare: un’impresa con regole precise

Una camera da affittare: si a condizioni precise.

L’introduzione della tassa di soggiorno da parte del Comune di Varese ha elevato la sensibilità su un mondo che ha ancora larghe sacche di pressappochismo.

Le leggi ci sono e le regole da rispettare per il bene dell’intero settore anche, ma c’è un sottobosco difficile da intercettare che occorre far emergere. Per fare il punto della situazione, nella sala matrimoni di Palazzo estense si è svolto un incontro organizzato da Airbnb Host Varese Malpensa Laghi, Host del Lago di Como e Associazione Host Italia.

Al centro del dibattito la normativa nazionale e regionale che disciplina locazioni turistiche e le case vacanza. Si è parlato, però, anche di opportunità per svolgere al meglio la propria impresa grazie a un fotografo che ha dato alcuni consigli su come fotografare la propria dimora.

Di fratto, il sistema intero ha interesse che le imprese si muovano all’interno della normativa a partire dalla dichiarazione di apertura dell’attività al Comune sino alla segnalazione degli ospiti alle locali forze dell’ordine.