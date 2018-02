Camion travolge una coppia: morto il marito, grave la moglie

Un uomo è morto e una donna è in gravi condizioni, investiti da un mezzo pesante. L’incidente è avvenuto attorno alle 14.30 a Malnate, lungo la via principale del paese, via Martiri Patrioti.

Per cause che andranno chiarite, il camion ha travolto due pedoni, una coppia di anziani residente a Malnate: i due abitavano vicino al luogo dell’incidente e stavano attraversando sulle strisce pedonali.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare ed è morto sul colpo, la donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in elisoccorso all’ospedale di Circolo di Varese. La vittima ha 82, la donna ferita 85 anni.



Anas comunica che, a causa dell’incidente, è chiusa provvisoriamente al traffico la strada statale 342 “Briantea”, in corrispondenza del km 77,700, nel territorio comunale di Malnate. Il traffico viene deviato temporaneamente sulla viabilità comunale limitrofa: sono segnalate difficoltà fino a Varese in viale Belforte.