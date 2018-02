Camminando si impara… a risparmiare energia

Anche a Bisuschio venerdì 23 febbraio sarà una giornata all’insegna del risparmio energetico.

Il Comune aderisce infatti all’edizione 2018 di “M’illumino di meno” con una serie di attività che sono iniziate già nei giorni scorsi.

Il sindaco Giovanni Resteghini con l’assessore all’Ambiente Angelo Conti e l’assessore alla Cultura Roberto Baio, hanno incontrato gli alunni delle scuole elementari e medie per una riflessione sul risparmio energetico e gli stili di vita che consentono di tagliare le bollette, inquinare di meno ed abbassare il “conto energetico” con il nostro Pianeta.

A tutti i ragazzi ( più di 330) e ai loro insegnanti è stato consegnato il decalogo con le buone abitudini da adottare per consumare meno, accompagnato da un lumino a cera, dono simbolico per invitare tutti a spegnere le luci e i dispositivi elettrici non indispensabili a partire dalle 18 di venerdì 23 febbraio.

E visto che quest’anno “M’illumino di meno” è dedicata al camminare, anche a Bisuschio si camminerà tutti insieme per partecipare all’impresa lanciata dallka trasmissione Caterpillar: raggiungere simbolicamente la Luna a piedi, mettendo insieme i 555 milioni di passi necessari.

L’appuntamento per tutti è per le 20.30 in piazza del Municipio. In caso di maltempo l’iniziativa verrà annullata.