Una camminata per “M’illumino di meno”

Camminare di più oggi, per stare meglio domani, in un mondo più pulito.



M’illumino di meno è anche e soprattutto educazione. E i più giovani hanno colto la palla al balzo oggi, a Cocquio Trevisago, per farsi contagiare dalla buone pratiche ambientali andando a scuola a piedi e realizzando una sorta di storytelling – un racconto – a fumetti.



Accompagnati dall’assessore alla Pubblica Istruzione e dal consigliere delegato all’ecologia Maurizio Crugnola, insieme a polizia locale, guardia nazionale e volontari, i bimbi della Scuola Primaria Salvini questa mattina si sono dati appuntamento al “pratone” in faccia al Centro commerciale e seguendo un percorso a piedi hanno concorso a coprire quei 555 milioni di passi che ci separano dalla Luna.

«Sì è stato molto bello vedere che i nostri bambini hanno saputo recepire questo messaggio e rilanciarlo a tutti», ha commentato, entusiasta, Monica Moretti.



Una volta arrivati alla scuola ai bimbi è stato consegnato un “decalogo” contenente le buone pratiche per non sprecare energia. Ed è qui che sono stati realizzati dei fumetti per meglio declinare nella vita reale il messaggio di rispetto ambientale.

All’iniziativa hanno partecipato ieri, ma senza fare la camminata, anche gli studenti delle scuole medie che tra l’altro aderiscono al progetto Green School: 45 e più istituiti della provincia che ogni anno si sfidano nel cercare sistemi fantasiosi e innovativi per riciclare e risparmiare energia.